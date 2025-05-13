Balıkesir Belediyesi Kendi Çimlerini Üretiyor

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanlarda kullandığı rulo çimleri, BAÇEM yerleşkesindeki 14 bin 200 metrekarelik alanda kendisi üretiyor. Daha az su tüketen ve kuraklığa dayanıklı çimler, belediye bütçesine katkı sağlarken, peyzaj alanlarını da güzelleştiriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kendi imkanlarıyla ürettiği çimleri, peyzaj düzenlemelerinde kullanarak belediye bütçesine katkı sunuyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) yerleşkesinde 14 bin 200 metrekarelik alanda çim ekimi tamamlandı. Hasadı yapılan çimler, peyzaj alanlarını renklendirdi.

Çimler, belediye bütçesine katkı sağlayacak

BAÇEM yerleşkesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen rulo çimler, Edremit ilçesinde Altınoluk Yağcılar Halk Plajı ve Antandros Halk Plajı'ndaki yeşil alanlarda kullanılmaya başlandı. Edremit'in yanı sıra Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık'taki peyzaj alanlarında çim serimi yapılırken, yeni başlayacak pek çok projede de belediyenin kendi bünyesinde ürettiği çimler kullanılacak. Su tüketimi daha az olan, kuraklığa dayanıklı bu rulo çimler, hem şehrin ihtiyacını karşılayacak, hem de belediye bütçesine katkı sağlayacak.