Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın'dan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın'dan Yeni Yıl Mesajı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yaptığı açıklamada tüm vatandaşların yeni yılını kutlayarak 2025'in mutluluklar getirmesini diledi. Başkan Akın, belediyecilikteki yaklaşım değişikliğini ve geçmişteki zorlukları vurgulayarak, kentteki sosyal desteklerin artırılacağını söyledi.

30.12.2024 18:38  Güncelleme: 05:27
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yaptığı açıklamayla tüm vatandaşların yeni yılını kutladı. Başkan Akın, "Zorlu geçen bir yılın ardından 2025, tüm milletimize ve güzel şehrimiz Balıkesir'imize mutluluklar getirsin. 2025 gelecek mutlu yılların ilki olsun" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yayımladığı mesajla tüm vatandaşların yeni yılını kutladı. Başkan Akın, "Sevgili Balıkesir Ailem, acısıyla tatlısıyla bir yılı geride bırakıyoruz. Büyükşehir belediyesi olarak sizlerle geçirdiğimiz dokuz aylık süreçte Balıkesir'imize dair çağdaş, demokratik, halkın huzur ve refahını önceleyen; altyapıda, kültürde, turizmde, tarımda güçlü ve öncü bir kent vizyonu ortaya koyduk" dedi.

"Belediyecilik kavramının artık yol, su, çöp toplama gibi hizmetlerden ibaret olmadığı bilinciyle hareket ediyoruz"

Balıkesir'de büyük bir değişim ve atılımın gerçekleştiğini söyleyen Başkan Akın, "Dönüşüm Kongresi ile başlayan, kentimizin ihtiyaç ve önceliklerini belirleyeceğimiz çalıştaylar düzenledik. Balıkesir Planlama ve Kalkınma Ajansını kurduk. Aynı zamanda yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreğini tamamlayacağımız yıl olan 2025'te, içinde yaşadığımız çağdaş standartları ölçüt alıyoruz. Belediyecilik kavramının artık yol, su, çöp toplama gibi klasik hizmetlerden ibaret olmadığı bilinciyle hareket ediyoruz. Bir kentin altyapı konusunda güçlü olduğu kadar küresel iklim krizine dair politika ve uygulamalarda da güçlü olması gerektiğini biliyoruz" diye konuştu.

"yönetirken dikkat edeceğimiz önemli noktalardan biri de kentimizin bölgesel özellikleri olacak"

Akla, mantığa ve bilime uygun çalışmalarla Balıkesir'in Türkiye'nin parlayan yıldızı olacağını söyleyen Akın, "Önümüzdeki süreçte Balıkesir'i yönetirken dikkat edeceğimiz önemli noktalardan biri de kentimizin bölgesel özellikleri olacak. Tarımda 'Balıkesir Modeli'ni hayata geçirerek çiftçimizin omzundaki yükü hafifletiyoruz. Balıkesir'i öne çıkaran özellikleri belirleyecek ve kentimizi bu alanlarda daha da güçlendireceğiz. Geniş coğrafyamız dolayısıyla kentimizi bölgesel bazda ele alarak ihtiyaçlara uygun hizmetleri akla, mantığa ve bilime uygun çalışmalarla ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

"Balıkesir'imizi katılımcı, demokratik ve şeffaf bir şekilde yönetiyor dünya ile rekabet edebilir bir hale getirmeyi amaçlıyoruz"

Tüm vatandaşların kendini mutlu hissedebildiği, müreffeh ve güvenilir bir kent hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Başkan Akın şöyle devam etti:

"Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz halkımızı ciddi anlamda zorluyor. Biz de bu krizin etkilerini Balıkesirli vatandaşlarımıza hissettirmemek adına sosyal desteklerimizi artırdık. Yakın Kart ve Kent Lokantası gibi hizmetlerle halkımızın ihtiyaçlarına destek sağlarken yeni yılda da kent yoksulluğuyla mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız. Balıkesir'imizi katılımcı, demokratik ve şeffaf bir şekilde yönetiyor, marka değerini yükseltip dünya ile rekabet edebilir bir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında Kuvayımilliye ruhuyla şehrimizi geleceğe taşıyoruz. Bütün bu kararlılığımızla ben Balıkesirli hemşehrilerime yeni yılda sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Birlik, beraberlik, barış ve dayanışma içinde özgürce yaşayacağımız nice güzel günler temenni ederim. Zorlu geçen bir yılın ardından 2025, tüm milletimize ve güzel şehrimiz Balıkesir'imize mutluluklar getirsin. 2025 gelecek mutlu yılların ilki olsun. Tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın'dan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika

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