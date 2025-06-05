Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, Şehit Aileleri ile Bayramlaştı

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kurban Bayramı arifesinde Balıkesir Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit yakınları ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen program kapsamında Balıkesir Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit aileleri ile bayramlaştı. Törene, Başkan Ahmet Akın'ın yanı sıra Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Nurettin Alkan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Törende şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Şehitlerin kabrini tek tek ziyaret eden Akın, şehit ailelerinin bayramını kutlayarak, her zaman onların yanında olduğunu dile getirdi.

"Şehit ailelerimize ne yapsak vefa borcumuzu ödeyemeyiz"

Akın, "Güzel vatanımız için canını hiçe sayan, milletimizin sonsuz huzur ve mutluluğu için topraklarımızı kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi minnet, şükran ve saygıyla anıyorum. Şehitlerimizin bize emanetleri olan ailelerine, yakınlarına en güzel hizmeti vermek boynumuzun borcudur. Şehit ailelerimize ne yapsak vefa borcumuzu ödeyemeyiz. Bu cennet vatan sizlere minnettardır" dedi.