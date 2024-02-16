Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı\'da çiftçilere fidan dağıttı

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesince, ceviz ve badem yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla Sındırgı ilçesinde çiftçilere fidan dağıtıldı.

Belediye ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonrası şartları tutan 104 çiftçiye 1670 badem fidanı ile 14 bin 730 ceviz fidanı teslim edildi.

Kışla Hatıralar Çeşmesi önünde gerçekleştirilen dağıtım töreninde konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kemal Hatırnaz, talepte bulunan bütün çiftçilerin başvurularının alındığını belirterek, gerçekleşen projeler nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça da il genelinde dağıtılacak 150 bin fidandan 16 bininin Sındırgı'daki çiftçilere verildiğini belirterek, tarım ve hayvancılığa desteklerin artarak devam edeceğini söyledi.

Kırsal Büyükdağdere Mahallesi'nden çiftçilik yapan Adile Altınöz, 10 dönüme 290 aşı ceviz fidanı dikeceklerini anlattı.

Çiftçi Ahmet Demircan ise fidan dağıtımı nedeniyle İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile belediyelere teşekkür etti.