Balıkesir'de 210 Şüpheli Yakalandı

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Balıkesir'de yapılan asayiş uygulamaları kapsamında, son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 210 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, suçların azaltılması ve suçluların yakalanması maksadı 09 – 15 Aralık 2024 tarihlerinde asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 şüpheli olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 210 şüpheli yakalandı.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik Balıkesir İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada ise "Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir." denildi.