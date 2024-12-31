Balıkesir'de 233 Şüpheli Yakalandı

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Balıkesir'de son bir haftada yapılan asayiş uygulamaları kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 233 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, suçların azaltılması ve suçluların yakalanması maksadıyla 23-29 Aralık 2024 tarihleri arasında il genelinde asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 şüpheli olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 233 şüpheli yakalandı.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik Balıkesir İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada ise "Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.