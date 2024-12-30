Balıkesir'de 27 Kaçakçı Gözaltında

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Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gönen, Savaştepe ve Sındırgı ilçelerinde 15 ayrı kaçakçılık ve organize suç olayına karışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan operasyonlar neticesinde 27 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise 172 gram metamfetamin, 98 sentetik uyuşturucu hap, 5 gram kubar esrar, 5 uyuşturucu hap, hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 28 litre kaçak ve sahte alkol, 10 litre etil alkol, 13 litre alkol yapımında kullanılan likitler, 21 litre anason maddesi, 10 dijital materyal, 10 sim kart, 17 banka kartı, sahte belge ve 32 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.