Balıkesir'de 3 Engerek Yılanı Kurtarıldı

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde su kuyusunda görülen 3 engerek yılanı, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

İlçeye bağlı Karakavak Mahallesi'nde eski bir su deposunda engerek yılanı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Mahalle muhtarı Abdullah Batur ile olay yerine giden itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede ilk fark edilen yılanın yanı sıra aynı yerde iki engerek yılanı daha buldu.

Dikkatli şekilde yılanları kıskaçlarla yakalayarak çuvala koyan ekipler, yılanları uygun ortamda doğaya geri saldı.