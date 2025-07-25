Balıkesir\'de 42 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan aranan şahıslara yönelik uygulamalarda 42 şüpheli yakalandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde eş zamanlı aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama yaptı.
Toplam 312 personelin katıldığı uygulamalarda 42 zanlı yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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