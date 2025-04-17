Balıkesir'de Agroekolojik Tarım Kursu Başlıyor

(BALIKESİR) - Tarımda doğru yöntemler ve ekolojik uygulamaları geliştirmek amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM), "Uygulamalı 1. Agroekolojik Tarım Kursu" düzenliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BAÇEM, tarla tarımını bilimsel prensiplerle genişleterek bölgedeki tarımın kalitesini artırmak amacıyla "Uygulamalı 1. Agroekolojik Tarım Kursu"nu başlatıyor.

BAÇEM tarafından açılacak kurs için bugün başlayan başvurular, 23 Mayıs'a kadar sürecek. Kurs için başvurular 'https://bacem.com.tr/' ve 'https://balikesir.bel.tr/' internet adresinden alınacak.

Başvuru asıl ve yedek liste ilanını 25 Nisan'da yapacak BAÇEM'in 60 kişilik kursu, " 5-16 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek ve kurs sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edilecek.