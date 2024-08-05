Balıkesir'de Asayiş Uygulamaları Sonucunda 202 Şüpheli Yakalandı

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Balıkesir'de yapılan asayiş uygulamaları kapsamında, son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 202 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, suçların azaltılması ve suçluların yakalanması maksadı 29 Temmuz-4 Ağustos 2024 tarihleri arasında asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 şüpheli olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 202 şüpheli yakalandı.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir." denildi.