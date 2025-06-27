Balıkesir'de Aşırı Sıcaklara Dikkat

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Miraç Çavdar, yaz mevsiminin etkisini artırmasıyla aşırı sıcak havaların halk sağlığı açısından önemli riskler oluşturduğunu belirterek, özellikle kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, çocuklar ve açık alanda çalışanlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Çavdar, yaptığı açıklamada, sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısının yükseldiğini ve metabolizmanın bu yeni duruma uyum sağlamakta zorlandığını ifade etti.

Aşırı sıcakların çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirdiğini belirten Çavdar, şunları kaydetti:

"Aşırı sıcakların isilik, sıcak bitkinliği, sıcak krampları, sıcak yanıkları ve güneşin geç dönem etkileri şeklinde sağlık üzerine etkileri bulunmaktadır. 65 yaş üstü bireyler, 4 yaş altındaki çocuklar, hamileler, açık havada çalışanlar, aşırı kilolu bireyler ve kalp, şeker, böbrek, karaciğer gibi kronik hastalığı olanların aşırı sıcaklardan en fazla etkilenen gruplar. Bu kişilerin sıcak hava koşullarında özel önlem alması gerekiyor."

Çavdar, mümkün olduğunca 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmamasını, kapalı alanların sık sık havalandırılmasını, dışarı çıkılması gerekiyorsa açık renkli, bol giysiler tercih edilmesi gerektiğini belirtti.