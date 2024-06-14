Balıkesir'de Biçerdöver Hasadı 1 Gün Durduruldu - Son Dakika
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Balıkesir'de Biçerdöver Hasadı 1 Gün Durduruldu

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, sıcaklık ve rüzgarın etkisiyle biçerdöverle yapılan hasadın yangına neden olabileceği belirtilerek, 1 günlüğüne biçerdöver hasadının durdurulduğu duyuruldu. Vatandaşlardan orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları ve olumsuzlukları yetkililere bildirmeleri istendi.

14.06.2024 00:19
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Balıkesir'de biçerdöver hasadının 1 günlüğüne durdurulduğu belirtildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte hububat üretim sezonu hasat iş ve işlemlerinin yoğun bir şekilde devam ettiği bildirildi.

Sıcaklığın ve rüzgarın da etkisiyle biçerdöverle hasat yapılmasının yangına neden olabileceğinin kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi gereğince tarım arazilerimizdeki yangın riskinin azaltılması amacıyla 14.06.2024 Cuma günü 1 gün süreyle biçerdöverle hububat hasadı iş ve işlemlerinin durdurulmasına karar verilmiştir. Orman yangınlarına karşı duyarlı olunmasını, yapılan uyarılara dikkat edilmesi, görülen olumsuzlukların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletmesi konusunda vatandaşlarımızı duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Balıkesir'de Biçerdöver Hasadı 1 Gün Durduruldu - Son Dakika
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