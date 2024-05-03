Balıkesir\'de Bir Kişi Evde Ölü Bulundu

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Kırsal Osmaniye Mahallesi'nde yaşayan Ferdi Deniz'den (38) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Sağlık ekipleriyle eve gelen jandarma, Deniz'i başından tüfekle vurulmuş hareketsiz halde buldu.
Yaşamını yitirdiği belirlenen Deniz'in cesedi, Kepsut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ferdi Deniz'in evli olduğu ve 2 çocuğu bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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