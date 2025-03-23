Balıkesir'de CHP Ön Seçiminde Yoğun İlgi - Son Dakika
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Balıkesir'de CHP Ön Seçiminde Yoğun İlgi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi, CHP'nin cumhurbaşkanlığı ön seçiminde oy kullandı. Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olarak katıldığı seçimde Balıkesirliler büyük bir katılımla sandık başına gitti.

23.03.2025 17:05  Güncelleme: 17:52
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(ANKARA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın, CHP'nin cumhurbaşkanlığı ön seçimi için Karesi'de oy kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olarak girdiği ön seçimde partiye üye olan, olmayan Balıkesirliler demokrasiye katkı sunmak için 20 ilçenin tümünde yoğun bir katılımla sandık başına gittiler.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptığı ön seçimde oylarını kullandı. Karesi AVM'de 8 nolu sandıkta oy kullanan Başkan Akın, oy vermeye gelen vatandaşlarla sohbet etti, sandık sorumlularıyla tek tek selamlaştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olarak girdiği seçimde Altıeylül'e bağlı Bahçelievler Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksini de ziyaret ederek sandık görevlilerine başarılar dileyen Akın'a vatandaşlar yakın ilgi gösterdi. Sabah 08.00'den itibaren sandık başına giden Balıkesirliler 20 ilçede üye olmaksızın dayanışma sandıklarında oylarını kullandı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği ön seçimde dayanışma sandığına oylarını atmak için gelenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Demokrasinin ve milli iradenin daima yanında olduğunu söyleyen Başkan Akın, "Dün akşam eşimle birlikte hem Saraçhane'deydik hem de Çağlayan'da diğer başkanlarımızla ve Sayın Genel Başkanımızla birlikte, hep beraber. Oradan sonra da buraya oyumuzu kullanmaya geldik. Tabi bu oy çok önemli. Vatandaşlarımızın burada oy kullanmak için müthiş bir isteği, arzusu var. Üye olsun olmasın insanlar hakikaten şu anda sandıkları dolduruyor, taşıyor. Vatandaşın yaşananlardan büyük bir üzüntüsü var. Bu bir millet iradesidir. Ben de yıllarca milletvekilliği yapmış, partinin bütün yönetimlerinde bulunmuş şimdi de Balıkesir'in Büyükşehir Belediye Başkanı, bu memleketin bir evladı olarak hakikaten demokrasinin vatandaşlar nezdinde kimseyi endişeye düşürmeyecek şekilde ilerlemesi için hep birlikte mücadele ediyoruz. Temennimiz budur. Her zaman demokrasinin, milli iradenin yanında olmak zorundayız ki zaten öyleyiz. Neden? 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyetin evlatlarıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Yönetim, Ahmet Akın, Balıkesir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de CHP Ön Seçiminde Yoğun İlgi - Son Dakika

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