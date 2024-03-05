Balıkesir\'de DEAŞ operasyonunda 4 yabancı uyruklu gözaltına alındı

Kırşehir Valisi: Kırşehir uyuşturucu riski en düşük iller arasında

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, yaptığı basın toplantısında Kırşehir'in uyuşturucu riski en düşük iller arasında yer aldığını ve son 3 yılda madde bağlantılı ölüm olayı meydana gelmediğini belirtti. Ayrıca, kentte gerçekleştirilen operasyonlarla terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlar yapıldığını ve kaçakçılıkla mücadelede önemli bir vergi kaybının önüne geçildiğini açıkladı. Vali Buhara, ayrıca düzensiz göçmenlere yönelik yapılan çalışmalar ve huzur güven uygulamaları hakkında bilgi verdi.