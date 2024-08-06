Balıkesir'de Ev Yangınında Bir Kişi Yaralandı

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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan ev yangınında yangını söndürmek için müdahale eden bir kişi yaralandı. Çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Susurluk ilçesi Yeni Mahalle Bağlar Caddesinde Mahmut Seyfeli'ye ait evde yangın çıktı.

Yangını söndürmek için çaba harcayan Efe Barkın Seyfeli, kolundaki kesik sonucu hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı sonucu yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını başka noktalara sıçramadan söndürmeyi başardı.

Çıkan yangın sonucu ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.