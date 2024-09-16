Balıkesir'de FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de FETÖ üyesi yakalandı

Balıkesir\'de FETÖ üyesi yakalandı

Balıkesir'de, FETÖ üyesi O.K. 6 yıl 3 ay cezası ile yakalanıp cezaevine gönderildi.

16.09.2024 21:49
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Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan O.K'nin yakalanması için ekipler, tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

Yakalanan O.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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