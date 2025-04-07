Balıkesir'de İçme Suyu Şebekesi Yenilendi

(BALIKESİR) - Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, Burhaniye ilçesi sınırları içerisinde yer alan Pelitköy bölgesinden geçen Gömeç merkez ve sahil bölgesi ile Karaağaç Merkez ve sahil bölgelerine içme suyunu sağlayan, şebeke hattının deplase çalışmalarını tamamladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, şehrin sürdürülebilir su yönetiminde çevreye duyarlı hizmetler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda BASKİ Genel Müdürlüğü, Burhaniye ilçesi sınırları içerisinde yer alan Pelitköy bölgesinden geçen Gömeç merkez ve sahil bölgesi ile Karaağaç Merkez ve sahil bölgelerine içme suyunu sağlayan, ana içme suyu şebeke hattının deplase çalışmalarını tamamladı. BASKİ ekipleri, vücuda temas ettiğinde başta kanser olmak üzere çok sayıda hastalığa sebebiyet veren ve sürekli arızalanan asbestli boruları değiştirerek su kayıplarının da önüne geçti.

"Artık vatandaşımıza kesintisiz su sağlanacaktır"

Halkın kesintisiz ve sağlıklı suya ulaşması için bölgede kapsamlı bir çalışma başlattıklarını dile getiren BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Gömeç merkez ve sahil bölgesi ile Karaağaç Merkez ve sahil bölgelerine içme suyunu sağlayan ana içme suyu şebeke hattının çok eski olması ve çok sık arızaların meydana gelmesi sebebiyle bölgede sürekli su kesintileri oluşmaktaydı. Yeni hat imalatına kısa bir süre önce başladık ve bitirdik. Artık vatandaşımıza kesintisiz su sağlanacaktır. Ana içme suyu hattındaki deplasenin yanında bu hatta bağlı yan hatlarda da değişimler yapılmış olup, Gömeç ilçemizde alt yapı çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir" dedi.