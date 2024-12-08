Balıkesir'de İlk Cemevinin Temeli Atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir'de İlk Cemevinin Temeli Atıldı

Geniş Video İzle

Balıkesir merkezine açılacak ilk cemevinin temeli atıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, cemevinin Alevilerin ibadethanesi olarak yasal güvence altına alınması gereken bir konu olduğunu vurguladı. Törende farklı inançların bir arada yaşamasının önemi dile getirildi.

08.12.2024 09:43  Güncelleme: 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR)- Balıkesir merkezine açılacak ilk cemevinin temeli, Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde atıldı. Temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, on binlerce Alevinin yaşadığı bir kentte geç kalınmış bir yatırım olduğunu belirtirek, "Alevilerin ibadethane olarak gördüğü cemevinin halen yasal güvence altına alınmış olmaması 21. yüzyılın ilk çeyreği biterken bir Türkiye ayıbıdır" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde açılacak cemevi için temel atma töreni düzenledi. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, Balıkesir Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Kenan Bila, Balıkesir Hacı Bektaş Veli Derneği Başkanı Akay Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Merkezde inşa edilecek ilk cemevinin temelini atmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyleyen Akın, "İlk cemevinin temelini atmanın bizlere vesile olmasından çok mutluyum. Yıllardır milletvekilliği sürecimde her gittiğim yerde tüm canlarla bu konuyu konuşuyorduk. Konuşan değil yapan tarafta olmaktan onur duyuyorum. Alevilikte yol kardeşliği yani musahip kardeşliği; bir olmaktır, beraber olmaktır, eşit olmaktır. Balıkesir, bu topraklarda farklı inançlara hep kucak açmış ve yan yana yaşama kültürünü hep korumuş, kollamıştır. İşte böyle önemli bir kente ilk Cemevimizi açıyoruz. Biliyorum on binlerce Alevinin yaşadığı böyle bir kentte cemevi açmak için gecikilmiş. Dün için yapılacak bir şey yok. Bugünü gören ve yarınlara bakan bizler, bugün bu geciken eksikliği ortadan kaldırıyoruz" diye konuştu.

"Biz Balıkesir'de bu ayıba ortak olmamak için bugün buradayız"

Kentte ayrım yapmadan tüm inançların birlik içinde, yan yana, kardeşçe ve adil koşullarda yaşaması için çalıştıklarını dile getiren Akın, ilk çoban ateşinin yakıldığı Balıkesir'de hiçbir yurttaşın kendini "öteki" hissetmeyeceğini söyledi. İnancı ve etnik kökeni ne olursa olsun herkese eşit hizmet etmek ve tüm inançları aynı nazarda görmek için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Akın, "Cumhuriyet'in en önemli yanlarından birinin devletin bütün inançlara eşit mesafede durduğu; kimsenin inancına, ibadetine, ibadethanesine karışmadığı laiklik ilkesi olduğunu biliyorum. Cemevimizde bunun bir parçasıdır. Nasıl ki Aleviler ülkemizin tartışmasız bir gerçeği ve asli unsuru ise Cemevleri de Alevilerin ibadethanesidir. Alevilerin ibadethane olarak gördüğü cemevinin halen yasal güvence altına alınmış olmaması 21. yüzyılın ilk çeyreği biterken bir Türkiye ayıbıdır. Biz Balıkesir'de bu ayıba ortak olmamak için bugün buradayız ve hep beraber cemevi temel atma töreni yapıyoruz. Balıkesir Cemevi kentimize ve burada ibadetlerini gerçekleştirecek vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, "Hep birlikte burada inancımızı, dostluğumuzu, kardeşliğimizi, birliğimizi ve lokmamızı pay edeceğimiz bu cemevinde hep birlikte olacağız" dedi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, "Cemevimiz hizmete açıldığında burada çok daha güzel işler yapacağız. Bir şey değişirken çok şey de beraberinde değişiyor. Balıkesir'de çok değerli bir belediye başkanı iş başına geldi. Çok şeyin değiştiğini hep birlikte izlemeye başladık. Balıkesir'de bunun ilk olmasının yanında son olmayacağını da biliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ahmet Akın, Balıkesir, Politika, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de İlk Cemevinin Temeli Atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:36 Esad’ı kaçıran uçak olağandışı hareketler yapıp bir anda radardan kayboldu Esad'ı kaçıran uçak olağandışı hareketler yapıp bir anda radardan kayboldu
09:09 Muhalifler devlet televizyonunu ele geçirdi: Esad’ı devirdik, Şam özgürleşti Muhalifler devlet televizyonunu ele geçirdi: Esad'ı devirdik, Şam özgürleşti
08:36 Muhalifler, Esad’ın yakalanmasına yardım edene 350 milyon lira ödeyecek Muhalifler, Esad'ın yakalanmasına yardım edene 350 milyon lira ödeyecek
08:12 Suriye’de 61 yıllık Baas rejimi çöktü Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü
06:59 Suriye’de bir devrin sonu Beşar Esad, Şam’ı terk etti Suriye'de bir devrin sonu! Beşar Esad, Şam'ı terk etti
11:13 Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:17 Hazine Bakanı Şimşek: 2020’den beri en düşük seviye Hazine Bakanı Şimşek: 2020'den beri en düşük seviye
10:17 Bir kadının yıkıldığı an Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü Bir kadının yıkıldığı an! Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
09:43 İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
09:38 Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı
09:16 Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak
09:07 Dürziler de muhaliflere katıldı Esad’ı iki yönden sıkıştırdılar Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 10:39:45. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de İlk Cemevinin Temeli Atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.