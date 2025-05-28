Balıkesir'de İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de İşbirliği Protokolü İmzalandı

28.05.2025 09:23
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Balıkesir'de dezavantajlı grupların istihdamı için işbirliği protokolü imzalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi, Balıkesir Ticaret Odası Başkanlığı, Balıkesir Sanayi Odası Başkanlığı (BALOSB) ile Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen törende Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, BALOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Bekki, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem ve BALOSB Bölge Müdürü Akın Ünal tarafından imzalanarak yürürlüğe giren protokol, dezavantajlı grupların istihdam edilebilirliğini artırmayı ve topluma kazandırılmasını hedefliyor.

Protokol kapsamında, denetimli serbestlik altında bulunan bireyler ile eski hükümlülerin yanı sıra, bu kişilerin mesleki bilgi ve beceriye sahip olmayan ikinci dereceye kadar olan kadın akrabaları da istihdam odaklı programlara dahil edilecek. Böylece yalnızca bireylerin değil, aile fertlerinin de ekonomik özgürlük kazanmaları teşvik edilerek suçun tekrarının önlenmesi amaçlanıyor.

Protokol sayesinde Balıkesir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün takibi altındaki yükümlülerin ve yükümlü yakınının hayatına dokunulması, onların mesleki beceriler kazanarak geleceğe umutla bakmalarının sağlanması hedefleniyor.

İmza töreninde konuşan Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, hükümlülerin yeniden meslek edinmeleri ve işe yerleştirilmeleri noktasındaki işbirliği protokolünün ciddi anlamda başarılı olacağına inandığını vurguladı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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