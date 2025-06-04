Balıkesir'de 15 metre derinliğindeki eski su kuyusuna düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkez Karesi ilçesine bağlı Karaoğlan Mahallesi'ndeki Paşa Hamamı'nın yanında bulunan 15 metrelik eski su kuyusuna bir kişinin düştüğü bilgisini alan itfaiye ekipleri, hızla bölgeye gitti.
Halat yardımıyla kuyuya inen ekipler, Caner A. (34) olduğu öğrenilen kişiyi bulunduğu yerden çıkardı.
Sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de Kuyuya Düşen Adam Kurtarıldı - Son Dakika
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