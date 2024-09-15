Balıkesir'de Mevlit Kandili Etkinlikleri

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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Mevlit Kandili dolayısıyla tasavvuf müziği dinletisi ile lokma hayrı düzenledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla Milli Kuvvetler Caddesi'nde tasavvuf müziği dinletisi ve akşam namazının ardından da Tarihi Zağnos Paşa Camisi Meydanı'nda lokma hayrı gerçekleştirildi.

Vatandaşlar programa ilişkin, şunları söyledi:

-Merve Gülcü: "Ayrılamadık buradan, iyi böyle bir program olmuş. İnsana huzur veriyor, böyle programların devamının gelmesini diliyorum."

-Serpil Sayan "Duamızı ettik her şey çok güzel, etkinlikler var. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a teşekkür ederiz."