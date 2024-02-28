Balıkesir'de Mıcır Yüklü Kamyon Şarampole Devrildi: 2 Ölü - Son Dakika
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Balıkesir'de Mıcır Yüklü Kamyon Şarampole Devrildi: 2 Ölü

Balıkesir\'de Mıcır Yüklü Kamyon Şarampole Devrildi: 2 Ölü

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde, H.A. idaresindeki mıcır yüklü kamyon şarampole devrildi. Kazada sürücü H.A. ve araçtaki M.Ç. hayatını kaybetti. Cenazeler Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

28.02.2024 21:13  Güncelleme: 21:16
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Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde mıcır yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, H.A. (61) idaresindeki 20 R 0721 plakalı mıcır yüklü kamyon, Üçpınar Mahallesi çamlık mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Devrilen kamyon, inşaat halindeki bir binaya çarptı.

Kazada, sürücü H.A. ve araçtaki M.Ç. (21), olay yerinde yaşamını yitirdi.

H.A. ve M.Ç'nin cenazeleri Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon, itfaiye ekiplerinin de destekleriyle vinç kullanılarak bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Balıkesir'de Mıcır Yüklü Kamyon Şarampole Devrildi: 2 Ölü - Son Dakika
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