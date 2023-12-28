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Balıkesir'de Narkogüç-41 Operasyonu: 20 Bin 490 Sentetik Hap Ele Geçirildi, 49 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Balıkesir'de Narkogüç-41 Operasyonu: 20 Bin 490 Sentetik Hap Ele Geçirildi, 49 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'de düzenlenen Narkogüç-41 operasyonunda 20 bin 490 sentetik hap, 10 kilo 149 gram esrar, 9 bin 520 doldurulmuş sigara ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin 585 TL ele geçirildi. Operasyon kapsamında 49 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir\'de Narkogüç-41 Operasyonu: 20 Bin 490 Sentetik Hap Ele Geçirildi, 49 Şüpheli Gözaltına Alındı
28.12.2023 - 11:39,
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BALIKESİR'de Narkogüç-41 operasyonu kapsamında polisin düzenlediği operasyonda 20 bin 490 sentetik hap, 10 kilo 149 gram esrar, 9 bin 520 doldurulmuş sigara ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin 585 TL ele geçirilirken, 49 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imalatı yapan ve satanlara yönelik 41 ilde eş zamanlı olarak Narkogüç-41 operasyonu başlatıldığını duyurdu. Operasyon kapsamında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde imalatçıları, satışını yapanlar ve sokak satıcılarına yönelik 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti. İl merkezi ile Ayvalık, Bandırma, Burhaniye ve Edremit ilçelerinde 94 sokak satıcısı ve uyuşturucu madde kullanıcısı hakkında işlem yapıldı. Bu kişilere il dışından uyuşturucu madde temin eden ve finans sağlayan 50 şüpheli tespit edildi. 305 personelden oluşan 82 ekip, 6 özel harekat, 2 hava aracı, 5 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 20 bin 490 sentetik hap, 10 kilo 149 gram esrar, 2 kilo 132 gram metamfetamin, 9 bin 520 doldurulmuş sigara ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin 585 TL, 4 parça halinde 181 gram sentetik kannabinoid, 2,5 gram kokain, 297 ecstacy hap, 15 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 13 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek ile bunlara ait 237 değişik çap ve ebatlarda mermi ele geçirildi.

Yapılan baskınlarda 49 kişi gözaltına alınırken, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 5 kişi daha yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Narkogüç-41 Operasyonu: 20 Bin 490 Sentetik Hap Ele Geçirildi, 49 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de Narkogüç-41 Operasyonu: 20 Bin 490 Sentetik Hap Ele Geçirildi, 49 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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