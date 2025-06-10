4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Balıkesir'in Bigadiç ilçesi kırsal Hacıömerderesi Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında çıkan orman yangını, yaklaşık 4 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Alevlere 3 uçak, 4 helikopter, 6 arazöz ve 2 su ikmal aracıyla müdahale edildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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