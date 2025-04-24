Balıkesir\'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Balıkesir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda uzun namlulu tüfek ve silah ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 uzun namlulu tüfek, 1 pompalı tüfek, 4 tabanca, 1 kesici alet ile fişek ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan M.S, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.