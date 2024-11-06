Balıkesir'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika
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Balıkesir'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Karesi'de Recep Özdemir, silahlı saldırıda hayatını kaybetti, soruşturma devam ediyor.

06.11.2024 21:46
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Balıkesir'de bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karesi ilçesi Atatürk Mahallesi'nde devlet hastanesi karşısında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, silahla Recep Özdemir'e (57) 3 el ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Müteahhitlik yaptığı öğrenilen Özdemir'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Recep Özdemir, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Karesi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika

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