Balıkesir\'de Tefecilik Operasyonu

Balıkesir'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, mali suçlara yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda senet ve çek, 3 telefon, çeşitli dokümanlar, 12 bin 206 dolar, 325 bin lira ve 100 avro ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.