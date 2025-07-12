Balıkesir\'de Tefecilik Operasyonu

Balıkesir'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Zorla senet imzalattıkları müştekilerden tehdit ve icra takibi yoluyla haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 12 zanlı yakalandı.

Şüphelilere ait adreslerdeki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 uçaksavar mermisi, 1 kesici delici alet, çok sayıda boş ve başka kişiler adına doldurulmuş çok sayıda senet, bir miktar döviz, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü işlemlerinin ardından savcılık tarafından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6'sı tutuklandı.