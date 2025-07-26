Balıkesir\'de TIR Devrildi, Şoför Yaralandı

BALIKESİR'de devrilip, alev alan kağıt havlu ve su yüklü TIR'ın şoförü C.S., yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Balıkesir çevreyolunun İzmir istikametinde meydana geldi. C.S. yönetimindeki 16 AAB 185 plakalı kağıt havlu ve su yüklü TIR, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilip, alev aldı. Dorsedeki kağıt havlu ve sular çevreye saçıldı. Alevler yol kenarındaki otlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan C.S., çevredekilerin yardımıyla TIR'dan çıkarıldı. C.S., ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı.

Kaza nedeniyle çevreyolunun İzmir yönü geçici olarak trafiğe kapatıldı. Ekiplerin temizlik ve güvenlik çalışmalarını tamamlamasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.