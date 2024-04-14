Balıkesir\'de traktörle çarpışan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde traktörle çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Halil Çakmak yönetimindeki 10 VU 121 plakalı kamyonet, Camii Atik Mahallesi'ndeki Kille Köprüsü üzerinde, Furkan Koç idaresindeki 10 R 7906 plakalı traktörle çarpıştı.
Yaralanan kamyonet sürücüsü Çakmak, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kepsut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çakmak, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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