Balıkesir\'de traktörle çarpışan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti

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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde traktörle çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Halil Çakmak yönetimindeki 10 VU 121 plakalı kamyonet, Camii Atik Mahallesi'ndeki Kille Köprüsü üzerinde, Furkan Koç idaresindeki 10 R 7906 plakalı traktörle çarpıştı.

Yaralanan kamyonet sürücüsü Çakmak, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kepsut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çakmak, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.