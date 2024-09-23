Balıkesir\'de Ücretsiz Ring Seferleri Başlatıldı

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla kamusal alanlara ulaşımı sağlayacak ücretsiz ring seferleri başlattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla kent içi ulaşımda özel araç kullanımını azaltacak alternatif bir güzergah oluşturarak, ücretsiz ring otobüsünü faaliyete aldı. Bu yıl "Paylaşımlı Kamusal Alanlar" ve "Şehri Birlikte Yaşayalım" temalarıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında faaliyete başlayan otobüs, Toplu Taşıma Merkezi, Gazi Bulvarı, Zağnos Paşa Camisi, Altıeylül Pasajı, Valilik, Belediye ve Çarşı güzergahında hizmet verecek.

Ücretsiz ringle kentsel hareketlilikte enerji tasarrufu sağlamak, trafikte yol işgalini azaltmak, kentsel alanları daha yaşanabilir ve çevreci hale getirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada alternatif güzergah oluşturma çalışmalarını da devam ettiriyor. Vatandaşların toplu taşımaya kolay ulaşımını sağlamayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, paylaşımlı kamusal alanlara ulaşım ağını genişletiyor.