Balıkesir'de Üreten Kadınlar İçin Stantlar Kurulacak - Son Dakika
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Balıkesir'de Üreten Kadınlar İçin Stantlar Kurulacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde üreten kadınları desteklemek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda üç gün sürecek stantlar açacak. Kadınlar, kendi ürettikleri yöresel ürünleri satma fırsatı bulacak.

21.02.2025 12:47  Güncelleme: 13:48
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde de üreten kadınları desteklemeye devam edecek. "Üreten Emekçi Kadın 2025" etkinliği kapsamında kadınlar, 8-10 Mart 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda açılacak stantlarda, ürettikleri yöresel ürünleri kazanca dönüştürecek.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda üç gün süreyle kadın emeği stantları açılacak. Üreten kadınlara kalıcı satış yeri inşa etmek için çalışmaları başlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Emekçi Dünya Kadınlar Günü için de üç gün boyunca kadınların ürettikleri ürünleri kazanca dönüştürebilecekleri stantları ücretsiz olarak tahsis edecek.

Cumhuriyet Meydanı'nda 8, 9 ve 10 Mart 2025 günlerinde Balıkesir'in gıda, el sanatları ve yöresel ürünleri sergilenecek. Kadınları, üretim süreçlerine katılıp ev ekonomilerine destek olmaya teşvik edecek proje, şehrin ekonomisine de katkı sunmayı hedefliyor.

Son başvuru tarihi 26 Şubat 2025

Ücretsiz stantlarda yerini almak isteyen girişimci kadınlar, 'https://basvur.balikesir.bel.tr/UEK2025' internet adresinden bilgi alarak başvurularını yapabilecek. 26 Şubat 2025 saat 17.30'a kadar gerçekleşecek başvurular sonrasında ücretsiz stantlardan yararlanmak için başvuru yapan kadın girişimciler arasında kura ile stant ve yer sahipleri belirlenecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Üreten Kadınlar İçin Stantlar Kurulacak - Son Dakika

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