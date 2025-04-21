Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucuyla mücadele kapsamında Karesi ilçesinde bir şüphelinin ev ve iş yerine yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 131 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.