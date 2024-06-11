Balıkesir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbari çalışmalar neticesinde Altıeylül ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti suçunu işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 4 tabanca, 6 av tüfeği, 158 adet dolu tabanca fişeği, 32 adet av tüfeği fişeği, 3 adet dolu fişek, 11 şarjör, 30 gram sentetik uyuşturucu, 21 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 gram kubar esrar, esrar öğütme aparatı, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu ticareti için kullanılan 20 adet kilitli poşet ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.