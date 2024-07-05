Balıkesir'deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Altıeylül ve Sındırgı ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.
Altıeylül'ün Konakpınar Mahallesi kırsalı ile Sındırgı'nın Ulus Dağı'ndaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangınlar, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 9 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve 54 personelle yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangın bölgesindeki hasar tespit çalışmaları sürüyor.
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