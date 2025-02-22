Balıkesir'deki Patlama Soruşturması Tamamlandı

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(BALIKESİR)- Balıkesir'in Karesi ilçesinde faaliyet gösteren ZSR Patlayıcı A.Ş.'nin üretim tesisinde 24 Aralık 2024'te meydana gelen ve 11 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Balıkesir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 4 sanığın yer aldığı iddianameyi kabul etti. Sanıklar, 21 Mart 2025'te hakim karşısına çıkacak.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde faaliyet gösteren ZSR Patlayıcı A.Ş.'nin üretim biriminde 24 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen patlamada 11 işçi hayatını kaybettiği, 7 işçinin yaralandığı faciaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının şirketin müdür vekili C.Y, patlayıcı mesul müdürü S.B. ve iş sağlığı ve güvenliği müdürü H.Y.A. ve patlayıcı üretim müdürü M.B. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlandığı iddianame Balıkesir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şirketin müdür vekili C.Y, patlayıcı mesul müdürü S.B. ve iş sağlığı ve güvenliği müdürü H.Y.A. ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan patlayıcı üretim müdürü M.B. 21 Mart 2025'te hakim karşısına çıkacak.