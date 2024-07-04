Balıkesir'deki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangınının kontrol altına alınması için ekiplerin mücadelesi devam ediyor.

Kırsal Karahaliller Mahallesi'ndeki bir arazide çıkarak ormanlık alana sirayet eden yangına, 23 arazöz, 8 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 13 hizmet aracı, 4 uçak, 5 helikopter, 5 dozer, 1 greyder ve diğer kurumlarda gelen araçlarla toplam 98 araç ve 230 personel müdahale ediyor.

Ekipler, daha fazla yayılması önlenen yangını tamamen kontrol altına almaya çalışıyor.