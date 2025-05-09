Balıkesir'den Yeni Evlilere 30 Bin Lira Destek

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Tüm ekonomik desteklerimizi Yakın Kart üzerinden yapmaya başladık. Sağ elin verdiğini sol el görmeden, insan onuruna yakışır bir şekilde destek veriyoruz. Bu kapsamda söz verdiğim gibi yeni evlenen genç çiftlerimize de bir defaya mahsus olmak üzere 30 bin lira maddi destek sağlıyoruz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla, yeni evlenen gençlere bir defaya özgü olmak üzere 30 bin lira destek veriyor. Yakın Kart aracılığıyla verilecek destekten Balıkesir'de yaşayan ve yeni evlenen gençler yararlanabilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Akın, şunları söyledi:

"Biz halkçı belediyecilik anlayışıyla halkımızın mutluluğu ve refahını artırmak için çalışıyoruz. Zorlu ekonomik koşullarda vatandaşlarımızın yükünü hafifletiyoruz. Bu kapsamda sosyal destek bütçemizi üç kat artırdık. Tüm ekonomik desteklerimizi Yakın Kart üzerinden yapmaya başladık. Sağ elin verdiğini sol el görmeden, insan onuruna yakışır bir şekilde destek veriyoruz. Bu kapsamda söz verdiğim gibi yeni evlenen genç çiftlerimize de bir defaya mahsus olmak üzere 30 bin lira maddi destek sağlıyoruz. Onlar yuvalarını kurarken biz de her zaman yanlarındayız. Balıkesir'imiz her şeyin en güzelini hak ediyor."

Başvuru şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, Balıkesir'de ikamet eden ihtiyaç sahibi çiftler, 1 Haziran'a kadar 444 40 10 Yakın Çözüm Çağrı Merkezi'nden başvuruda bulunabilecek. 30 bin liralık destekten yararlanmak isteyen yeni evlenen çiftlerin her ikisinin de ilk evliliği olması gerekiyor. Ayrıca genç çiftlerin destekten faydalanmak için başvuru tarihinden itibaren 90 gün içinde nikahlarını kıymaları bekleniyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yeni evlenen çiftlere vereceği 30 bin liralık destekten yararlanmak isteyenlerin başvuruları gelir durumu dikkate alınarak değerlendirilecek. Sosyal destek alma şartlarını karşılayan çiftlerin Balıkesir'de ve aynı hanede olması şartı aranırken başvurusu olumlu sonuçlanan çiftler, destekten bir kez yararlanabilecek. Başvuru sahibinin kadın ya da erkek olduğuna bakılmaksızın sosyal yardım, Yakın Kart aracılığıyla kadına verilecek.

Destekten faydalanmak isteyenler 1 Haziran 2025 tarihine kadar 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi üzerinden başvuru yapabilecek.