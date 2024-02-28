Balıkesir'i yoğun sis kapladı - Son Dakika
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Balıkesir'i yoğun sis kapladı

Balıkesir'de sabah başlayan yoğun sis öğle saatlerinde de etkili olmaya devam etti. Görüş mesafesinin yer yer 20-30 metreye kadar düştüğü sis nedeniyle yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

28.02.2024 19:47
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Balıkesir'i yoğun sis kapladı

BALIKESİR - Balıkesir'de sabah başlayan yoğun sis öğle saatlerinde de etkili olmaya devam etti.

Balıkesir'de sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan ve görüş mesafesini yer yer 20-30 metreye kadar düşmesine sebep olan yoğun sis, etkisini öğlen saatlerinde de sürdürmeye devam etti. Yetkililer yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Balıkesir'i yoğun sis kapladı - Son Dakika
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