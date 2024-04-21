Balıkesir\'in Sındırgı ilçesinde bir evde yangın çıktı

İstanbul'da 4 ayda 60 bin firari şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son 4 ayda yapılan çalışmalarda aranması bulunan 60 bin 347 şüpheli yakalandı. Hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, öldürme ve cinsel saldırı suçlarından aranan bin 450 şüpheliye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda ise 60 binin üzerinde şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 16 bin 521'i kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 43 bin 826'sı ise aranması bulunan kişilerdir. Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.