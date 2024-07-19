Balıkesir Susurluk'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Güncel

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ömerköy Mahallesi'nde bir arazide henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.

Araziden ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, 70 personel, 12 arazöz, 5 su ikmal aracı, 9 uçak, 4 helikopter, 4 dozer, 1 ekskavatör ve 1 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi.

Yangını kontrol altına alan ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.