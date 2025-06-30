Balışeyh'de Başkan Cinayeti Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Balışeyh'de Başkan Cinayeti Davası Devam Ediyor

30.06.2025 15:10
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Kırıkkale'de belediye başkanını ve korumasını öldüren sanığın duruşması ertelendi, tehdit iddiaları gündemde.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen ile özel korumasını tabancayla öldüren ve 2 kişiyi yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık E.Ç.Ş, taraf avukatları, maktul Belediye Başkanı Şen ve koruma Mikayil Çelikkol'un yakınları katıldı.

Sanık E.Ç.Ş, savunmasında, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, tahliyesini istedi.

Belediye Başkanı Şen'in eşi Yelda Şen de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Davaya katılma talebim var. Eşim, öldürülmeden önce sanığın kendisini tehdit ettiğini söylüyordu. İşe almadığı için sürekli arayıp mesaj atıyordu. Olay günü de kapımızın önüne gelip telefondan canlı yayın yapmış." diye konuştu.

Mikayil Çelikkol'un kardeşi Döndü Çelikol da "Kardeşim evlenecekti, sevgisi ahirete kaldı. Sanığın cezasında indirim yapılmamasını ve en yüksek cezanın verilmesini istiyorum." dedi

Cumhuriyet savcısı da sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Müşteki ve taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın mevcut durumunun devamına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 15 Eylül'e erteledi.

Öte yandan, duruşmanın ardından taraflar arasında adliye koridorunda yaşanan tartışmaya polis ekipleri müdahale etti.

Olay

E.Ç.Ş, 4 Kasım 2024'te ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde Hilmi Şen, Mikayil Çelikkol, Ömer Şengül ve Koray Kaya'yı silahla yaralamış, olay yeri yakınındaki bir kişi de panikleyip düşerek yaralanmıştı.

Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hilmi Şen ve koruması Çelikkol, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan, Hilmi Şen'in akrabası olan E.Ç.Ş. tutuklanmıştı.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, 2024 Temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 9 ila 15 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balışeyh'de Başkan Cinayeti Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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