Balkan Ülkeleri 2025\'i Meydanlarda Karşıladı

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Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Sırbistan, Hırvatistan ve Bosna Hersek'te halk yeni yılı meydanlarda karşıladı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te vatandaşlar yeni yıla başkentteki Makedonya Meydanı'nda girdi. Meydanda düzenlenen yeni yıl konserinde yerel şarkıcılar sahne aldı. Binlerce kişinin katıldığı yeni yıl kutlamalarında, 2025'in ilk dakikaları havai fişek gösterisiyle karşılandı.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki George Bush Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, 2025'in ilk dakikalarını hava fişek gösterisiyle karşıladı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da ise yeni yıl konser ve havai fişek gösterileriyle karşılandı. Başkentteki İskender Bey Meydanı'nda organize edilen kutlamalarda yerel şarkıcılar sahne aldı.

Sırbistan'da yeni yıl kutlama ve protestoyla karşılandı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ise yeni yılda kutlamalarının yanı sıra gösteriler de düzenlendi.

Sırbistan'da tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin öldüğü kazanın ardından hükümete tepkili olan öğrenciler protestolarını yılbaşı gecesi de sürdürdü.

Ülkenin kuzeyindeki Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım'da meydana gelen kazanın ardından hükümete tepki gösteren öğrenciler, yaşamını yitiren 15 kişi için 15 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Kazaya ilişkin sorumluların ceza almadığına işaret eden öğrenciler yeni yıl kutlamalarına "sessiz" bir tepki vermek istediklerini belirtti.

Öte yandan, Belgrad'da yeni yıl kapsamında açık havada bir dizi kutlama da yapıldı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de de toplanan kalabalık düzenlenen konser ve ışık gösterileriyle 2025'i karşıladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki yeni yıl kutlamaları kapsamında Balkanlar'ın en ünlü şarkıcılarından Severina konser verdi. Binlerce kişinin katıldığı konserde halk 2025'i coşkuyla karşıladı. Ülke genelinde ışık gösterileri de düzenlendi.