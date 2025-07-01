BURDUR'da balkondaki deodorant şişesinin patlama sesini duyanlar kısa süreli panik yaşadı.
Burç Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın son katınının balkonunda patlama sesi duyulması üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde balkonda güneşe maruz kalan deodorant şişesinin patladiği belirlendi. Yanan şişenin düştüğü apartmanın bahçesindeki kuru otlar tutuştu. İtfaiyenin müdahalesiyle alev söndürüldü.
Evde oturan İran'lı 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › Güncel › Balkondaki Deodorant Patladı, Panic Yarattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?