Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dördüncü kattaki balkondan düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
İnönü Mahallesi'nde bir apartmanın dördüncü katında oturan Metin ve Fatma S. çiftinin çocukları Nurbanu S, evlerinin balkonundan beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Nurbanu S, ambulansla kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Balkondan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?