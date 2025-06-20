Balkondan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

??????? Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde balkondan düşen 29 yaşındaki kadın hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kayaköy Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katında yaşayan Esra Ekinci, evinin balkonundan beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Ekinci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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