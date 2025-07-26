Balkondan Şişe Atan Adam Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Balkondan Şişe Atan Adam Gözaltına Alındı

Balkondan Şişe Atan Adam Gözaltına Alındı
26.07.2025 13:20
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İnegöl'de balkondan çocuklara su şişesi atan Metin Ş., 14 yaşındaki İlker I.'yı yaraladı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, oturduğu dairenin balkonundan sokakta oynayan çocuklara su dolu şişe atan Metin Ş. (55), komşusunun oğlu İlker I.'yı (14), başından yaraladı. Ailenin şikayeti üzerine Metin Ş. gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Turgutalp Mahallesi, Büyükdere Sokak'ta meydana geldi. Apartman dairesinde oturan Metin Ş., sokakta oynayan çocukların yüksek ses çıkardığını öne sürerek, evinin balkonundan dışarıya su dolu şişeler attı. Bu sırada şişelerden biri, komşusunun oğlu olan İlker I.'nın, başına isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan İlker I, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İlker I.'nın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin, ailenin şikayeti üzerine şişeleri atan Metin Ş.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Balkondan Şişe Atan Adam Gözaltına Alındı - Son Dakika

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