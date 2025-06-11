Ballymena'da Göçmen Karşıtı Şiddet: 17 Polis Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ballymena'da Göçmen Karşıtı Şiddet: 17 Polis Yaralı

11.06.2025 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ballymena'da göçmen karşıtı eylemler ikinci gecesinde 17 polisin yaralanmasına yol açtı.

Kuzey İrlanda'nın Ballymena kentinde 9 Haziran akşamı başlayan göçmen karşıtı şiddet olayları ikinci gecesinde ülke genelindeki 5 farklı bölgede devam ederken bu sabaha kadar süren olaylarda 17 polis yaralandı.

Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı (PSNI), Romanyalı olduğu açıklanan 14 yaşında iki çocuğun cinsel istismar suçlamasıyla hakim karşısına çıkmasının ardından 9 Haziran'da başlayan göçmen karşıtı şiddet olaylarının ikinci gününde yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

Dün akşam Ballymena başta olmak üzere Belfast, Lisburn, Carrickfergus, Coleraine ve Newtownabbey'nin bazı bölgelerinde göçmen karşıtlarının eylem düzenlediği belirtilen açıklamada, Ballymena'da polise molotofkokteyli, taş, tuğla ve havai fişek atıldığı kaydedildi.

Sabah saatlerine kadar şiddet eylemlerini sürdüren göçmen karşıtlarının Newtonabbey ve Carrickfergus'ta çöp konteynerlerini ateşe verdiği aktarılan açıklamada, Ballymena'da eylemcilere elektroşok ve TOMA'yla müdahale edildiği bildirildi.

Ballymena'da çok sayıda ev, iş yeri ve araç hasar görürken bazılarının da eylemciler tarafından ateşe verildiği ifade edildi.

Açıklamada, Kuzey İrlanda'daki olaylarda 17 polis memurunun yaralandığının belirtildi.

Polis, Ballymena'da 5, Newtownabbey'de ise 1 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

"2010'dan beri yeterli şekilde finanse edilmiyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen PSNI Müdürü Jon Boutcher, "Ballymena'da iki gecedir süren düşüncesiz şiddet, derinden endişe verici ve kabul edilemez. Bu suç eylemleri sadece insan yaşamını tehlikeye atmakla kalmıyor aynı zamanda PSNI'nın gerçeği, adaleti ve korumayı hak eden kurbana destek için yürüttüğü adli süreci de baltalıyor." ifadelerini kullandı.

Eylemlerin durması çağrısını yapan Boutcher, tüm görüntü ve kanıtlar ışığında sorumluların bulunup hakim karşısına çıkarılacağının altını çizdi.

Boutcher, olaylardan etkilenen ya da tehdit edilenlerin yanında olduklarını vurgulayarak, "Güvenlik ve adaleti hak ediyorsunuz biz de sorumluları bulup hakim karşısına çıkaracağız. Nefret dolu bu eylemler, toplumsal yapımızı zedelemekten başka hiçbir şeye yaramaz, hiçbir sorunu çözmez, kimseye hizmet etmez." ifadelerine yer verdi.

PSNI'nın bütçesiyle ilgili eleştiriler yapan Boutcher, şunları kaydetti:

"Kuzey İrlanda'daki başka kamu hizmetlerinde ve Birleşik Krallık'taki diğer polis teşkilatlarında olandan çok daha büyük bir finansal baskı altında çalışmamıza rağmen personelimiz sarsılmaz bir profesyonellik, cesaret ve kararlılık gösteriyor. Cesur personelimizin insanları güvende tutmak için kendilerini attıkları tehlikeler daha fazla kabul edilemez yaralanmalara yol açıyor. 2010'dan beri PSNI yeterli şekilde finanse edilmiyor. Geçmiş meselelerin yarattığı yük ile çatışmaların yaşandığı bir toplumda polislik yapmanın benzersiz zorlukları hiç dikkate alınmıyor. Kaynaklarımız hem yetersiz hem de tehlikede. PSNI toplumumuzun güvenlik ve barışının önemli bir köşe taşı. Artık ona göre davranılmalı ve finanse edilmeli."

Öte yandan PSNI'dan yapılan farklı bir açıklamada da cinsel saldırı olayıyla ilgili gözaltı sayısının 3'e yükseldiği, gözaltına alınan son kişinin 28 yaşında bir erkek olduğu bildirildi.

Kuzey İrlanda'daki göçmen karşıtı eylemler

Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'nın Ballymena kentinde polis, Romanyalı olduğu belirtilen 14 yaşındaki iki çocuğun 7 Haziran'da bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

İki çocuğun 9 Haziran'da hakim karşısına çıkmasının ardından kentte akşam saatlerinde göçmen karşıtı eylemler başlamıştı.

Kentin zanlıların yaşadığı, cinsel saldırının gerçekleştiği bölgede bir anma etkinliği olarak başlayan eylem, kısa sürede kontrolden çıkmış ve maskeli kişiler bazı ev ve işyerlerine saldırmıştı.

Eylemcilerin polise havai fişek, molotofkokteyli ve taş attığı olaylarda 4 ev ateşe verilirken çok sayıda ev, işyeri ve araç zarar görmüştü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kuzey İrlanda, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Göçmen, Güncel, Hukuk, Polis, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ballymena'da Göçmen Karşıtı Şiddet: 17 Polis Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya, Kiev’e savaşın başından bu yana en büyük saldırılardan birini gerçekleştirdi Rusya, Kiev'e savaşın başından bu yana en büyük saldırılardan birini gerçekleştirdi
Bebek’te Moldova’dan getirilen kaçak içkiyi içip hayatını kaybetti: 2 gözaltı Bebek'te Moldova'dan getirilen kaçak içkiyi içip hayatını kaybetti: 2 gözaltı
Gökova Körfezi’nde beyaz kum köpekbalığı sürprizi Gökova Körfezi'nde beyaz kum köpekbalığı sürprizi
10 kişiyi öldüren saldırgan, okulun eski öğrencisiymiş 10 kişiyi öldüren saldırgan, okulun eski öğrencisiymiş
Menajeri İstanbul’da Galatasaray’da 3 yıllık imza Menajeri İstanbul'da! Galatasaray'da 3 yıllık imza
Rusya ve Ukrayna arasında bir esir takası daha gerçekleşti Rusya ve Ukrayna arasında bir esir takası daha gerçekleşti
Bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e Almanya Ulusal Ödülü Bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e Almanya Ulusal Ödülü
Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş’a geri döndü Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş'a geri döndü
Rekabet Kurulu’ndan Coca Cola’ya soruşturma Rekabet Kurulu'ndan Coca Cola'ya soruşturma
Kocaelispor’da Selçuk İnan, Galatasaray’dan eski öğrencisini istiyor Kocaelispor'da Selçuk İnan, Galatasaray'dan eski öğrencisini istiyor
Trump: Kaliforniya’da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası’nı devreye sokacağım Trump: Kaliforniya'da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası'nı devreye sokacağım

15:05
Savcı mütalaasını açıkladı: Ümit Özdağ için 4 yıla kadar hapis talebi
Savcı mütalaasını açıkladı: Ümit Özdağ için 4 yıla kadar hapis talebi
15:00
Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı İşte 48 KAAN’ın satış rakamı
Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış rakamı
14:22
Yüz ifadesine dikkat Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay
Yüz ifadesine dikkat! Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay
14:06
Belediye AK Parti’ye geçti, koltuğa oturan ismin mutluluğu dikkat çekti
Belediye AK Parti'ye geçti, koltuğa oturan ismin mutluluğu dikkat çekti
13:27
ABD ve Çin’den piyasaları rahatlatacak anlaşma
ABD ve Çin'den piyasaları rahatlatacak anlaşma
22:26
Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı
Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı
22:11
Galatasaray’dan Ali Koç’a olay yaratacak gönderme
Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak gönderme
21:30
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
21:09
Siirt’te 6 yaşındaki çocuk 5’inci kattan arabanın üstüne düştü
Siirt'te 6 yaşındaki çocuk 5'inci kattan arabanın üstüne düştü
20:44
Ferdi Zeyrek’in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
20:32
Fenerbahçe’nin gündemindeki Kolo Muani ve Vlahovic için açıklama: Anlaştık
Fenerbahçe'nin gündemindeki Kolo Muani ve Vlahovic için açıklama: Anlaştık
20:22
1 yılda resmen hayatı değişti Maximin’e bir kötü haber daha
1 yılda resmen hayatı değişti! Maximin'e bir kötü haber daha
20:05
İsrail’in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris’e ters kelepçeli geldi
İsrail'in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris'e ters kelepçeli geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 15:30:23. #7.13#
SON DAKİKA: Ballymena'da Göçmen Karşıtı Şiddet: 17 Polis Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.